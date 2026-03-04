Violata al Teatro Verdi di Brindisi | la coreografia di Vito Alfarano contro la violenza sulle donne

Venerdì 20 marzo alle 17:30, il Teatro Verdi di Brindisi ospiterà lo spettacolo “Viola(ta)”, prodotto da AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica. La produzione prevede coreografie di Vito Alfarano e l’interpretazione di Aurora Zammillo. L’ingresso è libero e l’evento fa parte del programma “Verso il referendum”. La rappresentazione affronta il tema della violenza sulle donne attraverso la danza.

Lo spettacolo porta in scena ciò che spesso resta non detto: le ferite invisibili, la memoria che segna la pelle, la frattura che spezza, ma anche la capacità di resistere, di trasformare il dolore in consapevolezza. In un contesto dedicato all’informazione e alla partecipazione civica, “Viola(ta)” si inserisce come contributo artistico a una riflessione collettiva su diritti, dignità e responsabilità sociale. “Viola(ta) nasce dal bisogno di dire basta alla violenza sulle donne”, dichiara Vito Alfarano. "Ho sentito l’urgenza di affidare al corpo ciò che spesso non trova parole. La danza non offre soluzioni, ma apre spazi di ascolto. In un momento in cui la cittadinanza è chiamata a informarsi e partecipare, credo che l’arte possa aiutare a generare consapevolezza e attenzione verso ciò che riguarda la nostra comunità". 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: "Non toccarmi": al teatro Don Bosco va in scena lo spettacolo contro la violenza sulle donne “Non un’altra”: il grido di Cabrio contro la violenza sulle donneIn occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Cabrio sceglie di affidare alla musica un messaggio... Contenuti utili per approfondire Teatro Verdi di. Discussioni sull' argomento Platea esce mentre entra la protagonista di Viola(ta): L'indifferenza ha fatto male; Teatro Verdi: Giovanni Lindo Ferretti presenta Percuotendo. In cadenza; Festival della Valle d’Itria: dal 14 luglio al 2 agosto l’edizione n. 52; Referendum: un convegno a Francavilla, un nuovo comitato pro Sì a Brindisi. Viola(ta): al Teatro Verdi di Brindisi la coreografia di Vito Alfarano contro la violenza sulle donneVenerdì 20 febbraio alle ore 17:30, con ingresso libero, il Teatro Verdi di Brindisi ospiterà Viola(ta), produzione di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinam ... brundisium.net Per il cinquantenario di Benjamin Britten, il Teatro Verdi di Pisa propone un intenso “The Turn of the Screw”, dove la regia anni ’50 di Davide Livermore costruisce una narrazione quasi cinematografica. Ottima la direzione di Francesco Cilluffo, che fa affiorar facebook