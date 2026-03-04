Vigor la sosta servirà a recuperare giocatori

La squadra ha annunciato che la prossima sosta servirà a recuperare alcuni giocatori infortunati, mentre il team si gode un momento positivo con risultati soddisfacenti, un buon clima di squadra e il supporto della tifoseria. La fiducia cresce tra i giocatori e lo staff, che si preparano alla prossima sfida con ottimismo e determinazione.

È un periodo piuttosto sereno per la Vigor. Buoni risultati, affiatamento, fiducia da parte della piazza e tanta autostima. Caratteristiche che a questo punto della stagione farebbero comodo a molte rivali, eppure in società si predica calma perchè il finale di stagione è lontano ed i rossoblu possono ancora giocarsi molto. La pausa imposta dalla Viareggio Cup è preziosa per ricaricare le pile, ma non consentirà ai senigalliesi di svuotare l'infermeria. Roberto Moroni, direttore sportivo della Vigor, fa il punto della situazione: "Pesaresi e Balleello non sono ancora vicini al rientro. Nei prossimi 15 giorni invece ci aspettiamo dei miglioramenti da parte di altri ragazzi – spiega Moroni -.