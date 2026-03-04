Vigili del fuoco quasi mille interventi

Nel 2025, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino hanno svolto complessivamente 955 interventi, registrando un incremento rispetto all’anno precedente. Tra le attività svolte, si sono concentrati maggiormente sui soccorsi a persone, sulle bonifiche di insetti e sulle operazioni di gestione di fughe di gas. I numeri riflettono un’attenzione costante alle emergenze che coinvolgono il territorio.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino nel 2025 hanno effettuato in totale 955 interventi, con un aumento rispetto all’anno precedente in particolare sul fronte soccorsi a persona, bonifiche insetti e fughe di gas. In base ai dati forniti dal comando centrale, sono stati 91 i servizi per incendi (89 nello stesso periodo del 2024), invariato invece il numero degli incendi vegetazione, 28 come nel 2024; idem per i dissesti statici (9 entrambi gli anni), 48 invece gli interventi di soccorso a persona (35 nel 2024), 97 per incidenti stradali (96 nel 2024). In calo gli interventi per danni d’acqua, 4 nel 2025 e 18 nel 2024 (a causa dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, quasi mille interventi Vigili del fuoco, oltre settecento interventiLa celebrazione della patrona Santa Barbara è stata l’occasione per il capo distaccamento dei vigili del fuoco della caserma di Comacchio, intitolata... Leggi anche: Vigili del Fuoco: 7.826 interventi in Bergamasca nel 2025 Vigili del fuoco Palermo: [BONIFICA POST INCENDIO ABITAZIONE] Altri aggiornamenti su Vigili del Temi più discussi: Arezzo abbraccia i suoi Vigili del Fuoco: in un anno quasi 6500 interventi; Vigili del fuoco di Mantova: quasi 5mila interventi nel 2025; VIGILI DEL FUOCO, 87 ANNI DI CORAGGIO. TRA CELEBRAZIONI E REALTÀ LE FERITE APERTE DEL CORPO; Festa dei vigili del fuoco, in provincia quasi 8.500 interventi anche se manca il 22% di organico. Lecce celebra l’87° anniversario dei Vigili del Fuoco: Lì dove serve, una missione che continua dal 1939Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce ha celebrato l’87° anniversario dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fondato il 27 ... corrieresalentino.it Vigili del fuoco di Mantova: quasi 5mila interventi nel 2025MANTOVA ?Il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha pubblicato la relazione annuale sulle attività svolte nel 2025, evidenziando un impegno costante ... vocedimantova.it Scontro tra veicoli a Tolentino, conducente microcar estratto dai vigili del fuoco. Auto ribaltate, ferito affidato al 118. Sul posto anche i carabinieri #ANSA x.com Intervento di Vigili del Fuoco e Polizia Locale: venti famiglie fuori casa in via precauzionale facebook