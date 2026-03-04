VIDEO Messico l' accoglienza per il tifoso ospite è a colpi di birre

Durante l'ultimo turno del campionato messicano, un tifoso del Toluca si è presentato sugli spalti indossando la maglia della sua squadra. La sua presenza ha suscitato reazioni tra i tifosi del Pumas, che lo hanno accolto con una serie di colpi di birra. L'evento si è verificato dopo la vittoria per 3-2 del Toluca in trasferta contro il Pumas.

Incredibile quanto accaduto sugli spalti durante l'ultimo turno del campionato messicano. Un fan del Toluca, che ha vinto 3-2 in trasferta contro il Pumas, si è presentato in tribuna con la maglia della sua squadra del cuore, attirando l'attenzione dei tifosi di casa. Questi ultimi non l'hanno presa benissimo e hanno reagito. a colpi di birre. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - VIDEO Messico, l'accoglienza per il tifoso ospite è... a colpi di birre