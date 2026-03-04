Un errore clamoroso si verifica durante la partita tra Pumas e Toluca: Robert Morales, attaccante dei Pumas soprannominato

Robert Morales, attaccante dei Pumas, si divora un gol che pareva già fatto contro il Toluca: i telecronisti - che chiamano l'attaccante "Pantera" - non credono ai loro occhi. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO I Pumas sbagliano questo gol: i telecronisti non ci credono e... urlano di tutto!

