VIDEO | Arredi e giochi rotti rifiuti e degrado | che scempio la Passeggiata Primavera

Un video mostra arredi e giochi rotti, rifiuti abbandonati e aree in stato di degrado lungo la cosiddetta

La denuncia del consigliere Gabriele Ferrante che invoca la linea dura: "Se un elemento diventa calamita di inciviltà, va rimosso" Un anno di degrado. La “Passeggiata Primavera” da luogo di socialità e svago è diventato un simbolo di inciviltà. Dopo la denuncia pubblica e la nota formale di maggio 2025, discussa e approvata all’unanimità in II Commissione della IV CircoscrizioneCoordinata dal Presidente Nicola Lauro, i problemi segnalati dai residenti risultano ancora presenti e – secondo quanto emerso oggi – aggravati. Il punto è stato riproposto e aggiornato dal Consigliere Domenico Gabriele Ferrante (M5S) nel corso della seduta odierna... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Un cittadino: "Degrado e rifiuti in spiaggia e sul molo nord" [VIDEO]«Ma si rende conto questa giunta comunale di quanto sia sporca Pescara, nelle zone più belle? Una vergogna.

Degrado a San Giacomo dei Capri: cittadini abbandonano rifiuti in strada (VIDEO)Siamo talmente abituati a vivere in questo stato di degrado che neppure ci facciamo più caso.