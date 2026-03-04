VIDEO Addio guerriero figlio di tutti noi | l’ultimo abbraccio al piccolo Domenico e la promessa di non dimenticare il suo sorriso

A Nola, la comunità si è riunita per porgere l'ultimo saluto a Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un trapianto di cuore. La cerimonia ha visto amici e parenti stringersi attorno alla famiglia, mentre un video ha mostrato il suo sorriso. La folla ha ascoltato parole di commozione e ha promesso di ricordare sempre il suo ricordo.

La città di Nola si stringe attorno alla famiglia del bimbo, tra lacrime, fiori e palloncini bianchi, mentre i cittadini chiedono giustizia e verità per il piccolo guerriero che ha commosso l'Italia. Nola si è fermata per l'ultimo saluto al piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di cuore che aveva acceso speranze in tutta Italia. Migliaia di persone hanno gremito il Duomo e l'intera piazza antistante per partecipare alle esequie, trasformando il funerale in un momento di dolore collettivo ma anche di forte richiesta di verità e giustizia. Sin dalle prime ore del mattino, una lunga fila di cittadini ha raggiunto la camera ardente allestita all'interno della cattedrale. L'addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l'abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il videoOggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell'addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all'ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un...