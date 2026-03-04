Vicario alla Juve l’estremo difensore del Tottenham è in pole position per difendere la porta bianconera l’anno prossimo Le ultimissime

Il portiere del Tottenham, Vicario, è il principale candidato per prendere il posto tra i pali della Juventus nella prossima stagione. La società bianconera sta valutando questa opzione e le trattative sono in corso, con Vicario che si trova al centro delle discussioni di mercato in questo periodo. Al momento, non ci sono ancora ufficialità sulla conclusione dell’affare.

