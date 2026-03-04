Viareggio | sequestrata auto in divieto di sosta e senza assicurazione E’ dell’assessore alla polizia municipale

A Viareggio, una BMW nera parcheggiata in divieto di sosta senza assicurazione è stata sequestrata. L’auto si trovava vicino alla sede del Comune di Viareggio e aveva un cartello stradale ben visibile. La vettura appartiene all’assessore alla polizia municipale. L’intervento è stato eseguito dalla polizia locale.

VIAREGGIO (LUCCA) – Una BMV nera parcheggiata in divieto di sosta con tanto di cartello stradale in evidenza a due due passi dalla sede del Comune di Viareggio. E’ quanto si sono trovati di fronte i vigili urbani che si sono fermati e hanno redatto il verbale, come da prassi. Poco dopo passano di nuovo da lì, avviano un nuovo controllo e si accorgono che la vettura è anche sprovvista di assicurazione da mesi, la copertura è scaduta nel novembre 2025. Scatta così il sequestro amministrativo dell’auto, che solo in un secondo momento si scopre essere di proprietà di Rodolfo Salemi, assessore comunale con delega alla polizia municipale. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Viareggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

