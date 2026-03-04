Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18 | 10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla capitale tratto Urbano della A24 chiuso il nodo tra il bivio per la tangenziale est verso il centro a causa di un incidente sulla circonvallazione Tiburtina in senso opposto per traffico code da Fiore a Raccordo Anulare ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico code tra Cassia bis Salaria è più avanti il code a tratti tra Bufalotta e bivio A24 roma-teramo in carreggiata esterna per traffico rallentamenti tra la Roma Fiumicino El Ostiense è più avanti code a tratti dalla Pontina.