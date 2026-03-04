Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 4 marzo 2026, Astral Infomobilità ha aggiornato sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione riguarda le condizioni di traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale, fornendo informazioni utili ai cittadini e agli automobilisti che si spostano nella regione. L'aggiornamento si inserisce in un servizio costante di monitoraggio e comunicazione sulla situazione delle strade.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la verdura al nord della capitale della Provinciale 12 formellese trattato precedentemente chiuso all'altezza di via formellese a causa di un incidente Andiamo nella capitale sul tratto Urbano A24 chiusura nodo tra bivio per la tangenziale est verso il centro a causa di un incidente sulla circonvallazione Tiburtina ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna per traffico code tra Cassia bis Salaria e più avanti code a tratti tra Bufalotta e bivio A24 roma-teramo interessate esterna per traffico.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 17:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 15:25Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026: venerdì 6 marzo su Rai2 “Niente di speciale”, documentario su Nicole Orlando Sayf: Milano é sold... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul... Approfondimenti e contenuti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un cordiale Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio delle autostrade ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook