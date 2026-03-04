Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 16 | 25

Nella giornata del 4 marzo 2026 alle ore 16:25, Astral Infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione è stata trasmessa dalla redazione di Astral, che fornisce regolarmente informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade nella regione. L'aggiornamento riguarda le condizioni attuali e eventuali variazioni nel flusso di veicoli in zona.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Apriamo la chiusura a nord della capitale della Provinciale 12 formellese 38 chiuso all'altezza di via formellese per le operazioni di rimozione di un mezzo pesante ribaltato a causa di un incidente portiamo le autostrade sulla A1 Firenze Roma per un incidente code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze sulla A1 roma-napoli risolto l'incidente traffico rallentato tra il bivio per la diramazione Roma Sud Valmontone in direzione Napoli e nella stessa direzione proprio sulla diramazione Roma Sud.