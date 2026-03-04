Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 13 | 25

Alle 13:25 di oggi, la redazione di Astral infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. Il servizio offre informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi in tempo reale, con particolare attenzione alle strade principali e ai punti critici della rete stradale regionale. La comunicazione viene trasmessa regolarmente per aggiornare gli automobilisti e i pendolari.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico raccordo anulare internet risolto l'incidente al km 15 la circolazione è ora a regolare tra cassie e Cassia Veientana ci sono invece code per traffico intenso più avanti all'altezza di via Flaminia Ternana code altezza Pontina i rallentamenti tra Appia diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della A24 rallentamenti tra Portonaccio tangenziale est verso quest'ultima sulla Salaria file da aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali verso il centro di Roma ode sulla Nettunense tra Frattocchie e Pavona. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 13:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 12:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio la situazione del traffico sul... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per in aumento sulla rete viaria... Contenuti e approfondimenti su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2026 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la situazione del traffico raccordo ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di facebook