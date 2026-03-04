Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 11 | 25

Alle 11:25 del 4 marzo 2026, Astral infomobilità ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La redazione ha annunciato l'inizio del servizio di informazione sulla mobilità, fornendo dettagli sulle condizioni del traffico e sugli eventuali disagi nella regione. Il comunicato si rivolge agli utenti della strada, offrendo informazioni utili per pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio a chiamo sempre la situazione del traffico sul Raccordo Anulare interna ancora attivo l'incidente al km 15 si transita su una sola corsia è la situazione provoca lunghe code tra cassie e Cassia Veientana prestare attenzione risolto invece incidente sulla A1 Firenze Roma km 525 e 800 tra il bivio con la diramazione Roma nord e Ponzano Romano verso Firenze andiamo sul tratto Urbano della A24 Dove troviamo rallentamenti tra Portonaccio e tangenziale est verso quest'ultima sulla Salaria code dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati.