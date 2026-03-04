Via dei Verdi un zigzag per i pedoni

La strada tra Corso Cavour e via Cesare Battisti presenta un percorso difficile per i pedoni, con mattonelle saltate e ostacoli lungo il tragitto. La via dei Verdi è impraticabile in alcune zone, costringendo chi cammina a zigzag tra le irregolarità del manto stradale. La situazione rende complicato attraversare il tratto senza difficoltà o rischi.

La via dei Verdi non si può percorrere. Il tratto tra Corso Cavour e via Cesare Battisti è un zigzag tra mattonelle saltate e percorso a ostacoli. E' quanto segnalano lettori pedoni alla nostra redazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Nuovi spazi verdi, riorganizzazione dei parcheggi e aree per i pedoni: come cambia via OstiensePiù spazi per il trasporto pubblico, nuove aree pedonali, riorganizzazione dei parcheggi così da favorire l’ampliamento degli spazi verdi: è il piano... Leggi anche: La rivoluzione green di Boccaleone: alberi, corridoi verdi e ‘rain gardens’ per restituire lo spazio ai pedoni Contenuti e approfondimenti su Via dei Verdi un zigzag per i pedoni. Temi più discussi: Daniela Barcellona torna al Verdi con un Trovatore di lusso; Gran Bretagna, i Verdi strappano il seggio ai Laburisti: per Starmer il rischio di un cataclisma terminale; I Verdi vincono un’elezione suppletiva nel Regno Unito, Starmer critica gli estremismi; Verdi l’oscuro: il Macbeth dei Muti a Torino. Approvati dalla Giunta comunale nuovi interventi in via VerdiUn intervento per il miglioramento della viabilità e per la qualità degli spazi pubblici. La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di risanamento conservat ... senigallianotizie.it Via Verdi, dall’asfalto a verde e illuminazioneA breve l’avvio dei lavori per il secondo stralcio di via Verdi. Il progetto prevede il rifacimento della carreggiata ... ilrestodelcarlino.it Fino al termine di lavori in via dello Scalo di Settebagni, il servizio della linea 039 modifica il percorso. Verso Salaria/Piombino non sarà effettuato il transito in: Via dello Scalo di Settebagni, Via Sant'Antonino di Padova, Vicolo e via delle Lucarie. #mobilita #ro x.com Momenti di forte tensione in via Tuscolana, a Roma, dove decine di attivisti animalisti si sono radunati sotto l’abitazione di un uomo accusato di aver maltrattato il proprio cane, lasciandolo sul balcone e colpendolo con un bastone. Secondo quanto ricostruito, facebook