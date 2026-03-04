Via dei Verdi un zigzag per i pedoni

La strada tra Corso Cavour e via Cesare Battisti presenta un percorso difficile per i pedoni, con mattonelle saltate e ostacoli lungo il tragitto. La via dei Verdi è impraticabile in alcune zone, costringendo chi cammina a zigzag tra le irregolarità del manto stradale. La situazione rende complicato attraversare il tratto senza difficoltà o rischi.

La via dei Verdi non si può percorrere. Il tratto tra Corso Cavour e via Cesare Battisti è un zigzag tra mattonelle saltate e percorso a ostacoli. E' quanto segnalano lettori pedoni alla nostra redazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

