I lavori di restyling in via Catani, costati circa 800mila euro, hanno ridotto le corsie da due a una, creando disagi e rendendo la strada pericolosa. I residenti e i pendolari segnalano che il nuovo assetto ha aumentato i rischi di incidenti e complicato il traffico quotidiano. Le modifiche hanno sollevato molte polemiche tra chi utilizza regolarmente questa arteria.

"I lavori in via Catani sono a dir poco allucinanti. Adesso dopo questo intervento costato 800mila euro, è diventata una strada pericolosa, prima c’erano due corsie adesso una soltanto. è stata realizzata una ciclabile fine a se stessa che non si collega con nessuna pista, i mezzi di soccorso rischiano di restare bloccati oltre alle file che inevitabilmente riducendo la carreggiata sono aumentate. Non si tratta certamente di progetti green, ma di uno scempio che sta mettendo a dura prova cittadini e commercianti da mesi, alle prese con cantieri che lavorano a singhiozzo e con posti auto che sono stati eliminati". Lo sfogo, pubblicato anche in un post su Facebook, è di Rossella Risaliti, che ha seguito i lavori in via Catani prima come consigliera comunale della lista Gianni Cenni e adesso come cittadina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Catani, i cantieri della discordia: "Il restyling ha creato solo disagi"

Preso di mira un negozio in via Catani. I ladri indossavano passamontagna e hanno cercato di aprire la porta con un flessibile dopo aver divelto la serranda ma sono stati disturbati. Il titolare: "Abbiamo da 15 anni altre due attività a Pistoia e Montecatini e no facebook