Verso il derby iniziato il percorso di riatletizzazione di Gimenez | le ultime novità

In vista del derby di domenica tra Milan e Inter, si sono fatte strada alcune novità riguardanti le condizioni dei giocatori. Gimenez ha iniziato il suo percorso di riatletizzazione, segnando un passo importante nel suo recupero. Le squadre sono al lavoro per prepararsi all’atteso incontro, mentre le notizie sui rientri e le strategie continuano a emergere.

Ultime novità per quanto riguarda il derby Milan-Inter di domenica sera. Le riporta il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport. Test tra domani e dopodomani per verificare la possibilità di scendere in campo per Davide Bartesaghi. In caso di forfait pronto Estupinan. Quasi nessun dubbio di formazione oltre al terzino sinistro: difesa con De Winter, Pavlovic e Tomori. A centrocampo pronti Fofana, Modric e Rabiot, mentre in attacco spazio ancora alla coppia formata da Leao e Pulisic. LEGGI ANCHE: Leao verso il rinnovo. E Pulisic? Milan, non fare scherzi. S'insinua un sospetto.>>> Oggi si sarebbe rivisto Gimenez in palestra: l'attaccante messicano avrebbe iniziato l'iter riabilitativo e il percorso di riatletizzazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso il derby, iniziato il percorso di riatletizzazione di Gimenez: le ultime novità Infortunati Milan: sospiro di sollievo per Bartesaghi, c’è una novità importante per Gimenez. Ultime dall’infermeria rossonera verso il derby della MadonninaCalciomercato Milan: André vicinissimo ai rossoneri! Aggiornamenti importanti sul colpo a centrocampo, svelati i prossimi passi Rinnovo McKennie... Verso il derby Milan-Inter: come stanno Gimenez e Bartesaghi? Le ultime sugli infortuni | PMEcco le ultime novità da Pianeta Milan sugli infortuni in vista del derby Milan-Inter. Aggiornamenti e notizie su Verso il derby iniziato il percorso di.... Temi più discussi: Verso il derby, Leao dà le istruzioni ai compagni: Vietato uscire di casa; Milan: nessuna lesione per Bartesaghi, ma derby a rischio. Cosa filtra sul rientro di Gimenez; Il derby col Pisa e il bivio decisivo di una stagione no; Milan, le ultime verso Cremona: in avanti Pulisic-Leao. Fofana torna dal 1'. Kakà verso il derby: Il Milan può vincere e riaprire il campionato. Modric l'uomo-chiavePer Ricardo Kakà si può fare. Non solo il derby, ma tutta la rincorsa Scudetto. Da ex Milan, ci crede per i rossoneri. Il brasiliano ha. tuttomercatoweb.com Verso il derby, le tre mosse di AllegriIl Milan di Allegri si prepara ad una delle settimane più impianti di tutta la stagione. Domenica sera scenderà in campo contro l'Inter in un derby che, mai come quest'anno, profuma di vetta. E anche ... fantacalcio.it La strada verso Cuba (di G. Montieri) x.com Missile iraniano verso la Grecia intercettato, nave maltese colpita nello Stretto di Hormuz facebook