Verona sotterranea | viaggio nella città segreta

A Verona si può scoprire una città nascosta sotto le strade, fatta di tunnel e aree archeologiche. Due zone sotterranee sono aperte al pubblico e permettono di esplorare la Verona romana meno conosciuta. Le visite guidate portano i visitatori attraverso i resti di un passato che si cela sotto il centro storico. Questa scoperta permette di vedere una parte inedita della città.

Un'insolita Verona, quella che si nasconde sotto i nostri piedi. L'itinerario comprende la visita di due suggestive aree archeologiche sotterranee che ci porteranno alla scoperta della Verona romana meno nota. Si partirà Si dall'area archeologica di Via San Cosimo, in via San Cosimo 3, che si trova all'interno dell'Istituto religioso Figlie di Gesù. Questo sito permette di apprezzare molto chiaramente l'evoluzione del sistema difensivo di Verona dall'epoca della fondazione della città romana fino al VI secolo d.C. Qui è conservato infatti un tratto delle mura di cinta del I sec.