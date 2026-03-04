A Verona, un rappresentante dei tifosi della Lazio ha sottolineato l'importanza di ascoltare i sostenitori, affermando che i bilanci non portano ai trofei. La squadra biancoceleste sta attraversando un periodo complicato con risultati alterni, e il malcontento tra i tifosi si è intensificato. La situazione ha portato a un aumento del dissenso tra i supporter, evidenziando una fase di incertezza.

La Lazio affronta una fase delicata, caratterizzata da risultati altalenanti e da una sensazione diffusa di smarrimento che ha acceso il dissenso della tifoseria. In questo contesto, le parole di un ex protagonista della squadra hanno richiamato l’attenzione sul tiro della gestione, intrecciando valutazioni finanziarie e desideri sportivi profondi. Nel corso di un’intervista, Juan Sebastián Verón ha analizzato il momento societario sottolineando la necessità di equilibrio tra controllo economico e dimensione ideale della squadra. Pur riconoscendo l’importanza di una solidità contabile, ha rimarcato che i sogni dei tifosi e la storia del club hanno un valore intrinseco che non può essere messo da parte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Veron a Lotito: «Ascoltare i tifosi è la chiave, perché i bilanci non vincono trofei»

