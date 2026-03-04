Roma, 4 marzo – L’artista Venturini presenta una nuova interpretazione del Parmenide apollineo, definendola “veneranda e terribile”. L’opera, che rivisita un testo fondamentale della filosofia antica, si distingue per la sua complessità e l’uso di elementi simbolici. La creazione di Venturini ha suscitato attenzione tra critici e appassionati, portando a discussioni sulla sua rappresentazione del pensiero parmenideo.

Roma, 4 mar – Per quanto sorprendente possa sembrare, l’opera che ha dato origine alla metafisica e alla logica occidentali, se non alla stessa filosofia, è un’opera in versi, un poema nel quale mythos e logos sono ancora uniti, i cui protagonisti sono la divinità che rivela “l’inamovibile cuore della verità ben rotonda”, un giovane “compagno d’aurighi immortali” alla guida di un carro solare che si appresta a varcare “le porte del Giorno e delle Notte”. È il Perí physeos, Il poema sulla natura di Parmenide. Ad esso e alla figura del grande pensatore di Elea è dedicato il nuovo saggio di Filippo Venturini, Venerando e terribile. Parmenide: politico, scienziato e mistico, edito da Il Cerchio. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - “Venerando e terribile”: il Parmenide apollineo di Venturini

Brugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di VeneziaBrugnaro lancia Venturini: la sfida per il futuro di Venezia La Quaresima è appena iniziata, ma a Venezia si guarda già alle elezioni del 24 e 25...

Chi è Simone Venturini, il delfino di Brugnaro candidato sindaco a VeneziaLo chiamano il delfino di Brugnaro, il civico di centrodestra pronto a blindare la “rossa” Venezia dal ritorno dell’opposizione.

Aggiornamenti e notizie su Venerando e terribile il Parmenide...

Argomenti discussi: Il vecchio terribile: sold out per l’anteprima del nuovo corto di Jacopo Marchini; Una notte di mistero oltre la paura.

Parmenide, filosofo venerando e terribileIl saggio su Parmenide di Venturino Filippo Venturini è, per formazione, archeologo. Nel corso degli anni ha partecipato a ... barbadillo.it