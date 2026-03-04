Vasto | 10 medici bloccati serve un bus ospedale-stazione

A Vasto, dieci medici sono rimasti bloccati e si rende necessario un servizio di autobus tra la stazione ferroviaria Porto e l’ospedale San Pio. Una proposta di risoluzione, presentata dai consiglieri di minoranza, mira a risolvere questa problematica logistica. La richiesta riguarda l’attivazione di un collegamento diretto che possa facilitare gli spostamenti tra i due punti.

Una risoluzione presentata dai consiglieri di minoranza a Vasto punta a colmare un vuoto logistico critico tra la stazione ferroviaria Porto e l'ospedale San Pio. L'iniziativa nasce dalla constatazione che una precedente lettera inviata all'amministrazione comunale è rimasta senza risposta, spingendo l'opposizione a portare la questione formalmente in consiglio. Al centro della proposta c'è la necessità di collegare gli orari dei treni con i turni ospedalieri per facilitare lo spostamento di almeno dieci medici che arrivano quotidianamente in ferrovia. I promotori dell'iniziativa, guidati da Francesco Prospero del movimento FdI insieme a Vincenzo Suriani, Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio, chiedono un tavolo tecnico che coinvolga Comune, Regione, ASL e il gestore del trasporto pubblico locale.