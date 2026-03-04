Varese 20 kg di cera d’api contaminata da cocaina proveniente dal Perù | smantellata rete internazionale

A Varese e Novara, sei persone sono state fermate nell’ambito di un’operazione che ha portato allo smantellamento di una rete internazionale di traffico di droga. La polizia ha sequestrato 20 chili di cera d’api contaminata da cocaina proveniente dal Perù, che era stata nascosta all’interno del materiale. L’indagine ha portato all’arresto dei sospettati e al sequestro della sostanza stupefacente.

È di sei fermi e ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta tra Varese, Busto Arsizio, Prato Sesia e Gattinara. Un canale internazionale di importazione di droga dal Perù è stato smantellato grazie a una sinergica attività investigativa delle forze dell’ordine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio. Operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Varese, il Commissariato di Polizia di Stato di Busto Arsizio, la Squadra Mobile di Varese e la Sezione di polizia giudiziaria della Procura di Busto Arsizio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

