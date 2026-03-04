Vannacci | la sicurezza è oggetto d’azione anche della scuola

Roberto Vannacci ha presentato a Roma il pacchetto normativo di Futuro Nazionale, con un focus sulla sicurezza nelle scuole italiane. Durante l’evento ha sottolineato l’importanza di adottare misure di tolleranza zero per garantire un ambiente più sicuro per studenti e insegnanti. Il documento propone interventi specifici e nuove strategie per rafforzare la tutela nelle istituzioni scolastiche.

Roberto Vannacci presenta a Roma il pacchetto normativo di Futuro Nazionale. La priorità è la sicurezza per le scuole italiane, applicando tolleranza zero per poter garantire "il ritorno al Belpaese". L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La kermesse leghista. Scuola, sicurezza e identità con Vannacci sullo sfondoC’è una linea di frattura che attraversa la Lega e che in queste settimane è diventata visibile.

Piano sicurezza per i Giochi: in azione 6.000 uomini. Schierati anche i tiratori sceltiIl dato lo ha fornito il ministro della Difesa Guido Crosetto ieri mattina su X: per Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina il supporto...

Approfondimenti e contenuti su Vannacci la sicurezza è oggetto....

Temi più discussi: Vannacci punge FI, e il decreto sicurezza è il prossimo fronte; Vannacci arriva a Roma e incalza Meloni e Salvini su sicurezza e Iran; Vannacci con AfD: Meloni non è davvero di destra; Presidio contro Vannacci, l'MPS riceve la fattura per la sicurezza.

Vannacci arriva a Roma e incalza Meloni e Salvini su sicurezza e IranIl generale al contrario presenta oggi il suo pacchetto sicurezza con i deputati futuristi: il decreto è troppo morbido, va emendato. Manda messaggi al governo sulla politica estera mentre Ziello prep ... ilfoglio.it

Vannacci: 'Siamo l'unica novità nella politica da 10 anni, arrivano in tantissimi'Grazie a tutti i futuristi, questa è l'unica novità nella politica italiana da 10 anni, in tantissimi stanno aderendo. Così il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha aperto la conferenza ... ansa.it

Vannacci arriva a Roma e incalza Meloni e Salvini su sicurezza e Iran. Il generale al contrario presenta oggi il suo pacchetto sicurezza con i deputati futuristi: il decreto è troppo morbido, va emendato. Di @RuggieroMontene x.com

Arriva da Sanremo, a Festival concluso, il primo significativo abbandono della Lega in Liguria causato dal generale Roberto Vannacci. E ad andarsene dal Carroccio è proprio la persona che lo aveva accompagnato all’Ariston, dandogli anche il biglietto per l’i facebook