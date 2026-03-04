Vanina Guarrasi – Un vicequestore a Catania 2: quante puntate, durata e quando finisce. Quante puntate sono previste per Vanina 2? La serie con protagonista Giusy Buscemi torna in prima serata su Canale 5 dal 4 marzo 2026 alle ore 21.40 per quattro puntate. Ecco la programmazione completa. Prima puntata: 4 marzo 2026. Seconda puntata: 11 marzo 2026. Terza puntata: 18 marzo 2026. Quarta puntata: 25 marzo 2026. Durata. Quanto dura (durata) ogni puntata di Vanina 2? Appuntamento su Canale 5 alle ore 21.40 – subito dopo La ruota della Fortuna. La durata è di circa due ore e mezza, fino a mezzanotte, incluse le pubblicità. Di cosa parla? L’indagine di Vanina in questa seconda stagione riparte dal proiettile lasciato in casa sua accanto alla foto del padre magistrato ucciso dalla mafia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Vanina Guarrasi 2 – Un vicequestore a Catania: quante puntate, durata e quando finisce

Leggi anche: Vanina 2 - Un vicequestore a Catania, da stasera in tv: trama, cast, quante puntate sono

Cuori 3: quante puntate, durata e quando finisceQuante puntate sono previste per Cuor 3, la nuova stagione della popolare fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari? Si riparte dal 1974,...

Tutti gli aggiornamenti su Vanina Guarrasi.

Temi più discussi: Vanina 2, quando inizia la nuova stagione della serie con Giusy Buscemi; Giusy Buscemi in Vanina 2: anticipazioni, quante puntate sono, cosa cambia per La ruota della Fortuna; Vanina torna ed è sotto scorta: trama e anticipazioni della prima puntata della stagione 2; Vanina 2, il cast della serie con Giusy Buscemi.

Al via la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania: anticipazioni, cast e tramaOggi, mercoledì 4 marzo 2026, riprende il via la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania. Scopriamo le ... alfemminile.com

Vanina – Un vicequestore a Catania 2, intervista a Giusy BuscemiVanina - Un vicequestore a Catania 2, intervista a Giusy Buscemi, interprete della protagonista Vanina Guarrasi. tvserial.it

Il fascino magnetico di Catania e il carisma travolgente di Giovanna "Vanina" Guarrasi tornano a illuminare il prime time di Mediaset: la seconda stagione di "Vanina - Un vicequestore a Catania" debutta ufficialmente su Canale 5 stasera, mercoledì 4 marzo facebook