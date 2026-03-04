Due sciatori sono rimasti coinvolti in un incidente sulle piste del comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio, in provincia di Bergamo. Uno dei due, un uomo di circa cinquanta anni, è stato soccorso e trasportato in condizioni gravi all'ospedale Papa Giovanni XXIII. La collisione è avvenuta durante l’attività sulla neve, senza altri dettagli disponibili al momento.

Bergamo – Due sciatori si sono scontrati sulle piste del comprensorio di Valtorta-Piani di Bobbio: uno è stato trasportato in condizioni gravi al Papa Giovanni XXIII. L’incidente è avvenuto ieri mattina poco prima delle 11. Gli sciatori si trovavano sulla pista Tre Signori. Ad avere la peggio un uomo di 50 anni, che l’elisoccorso del 118 ha portato all’ospedale di Bergamo in codice rosso con vari traumi. Si è fatto poco o nulla, invece, l’altro sciatore. I carabinieri stanno ricostruendo l’accaduto per verificare anche se vi sia una qualche forma di responsabilità. Al vaglio la dinamica . L’esatta dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe scontrato con un altro sciatore, le cui cause sono ancora da verificare: non è esclusa l’ipotesi del malore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Valtorta-Piani di Bobbio, scontro sulle piste: grave sciatore cinquantenne

