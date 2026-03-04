Valeria Straneo | Avevo una disfunzione genetica Nadia Battocletti ha mantenuto l’umiltà

Valeria Straneo, atleta italiana, ha spiegato di aver sofferto di una disfunzione genetica che ha influenzato la sua carriera. Nonostante le difficoltà, ha ottenuto risultati di rilievo anche oltre i 35 anni. Nadia Battocletti, invece, si distingue per l’umiltà dimostrata nel suo percorso. La discussione riguarda le esperienze di due atlete italiane e il modo in cui hanno affrontato le sfide sportive.

Non sempre le migliori prestazioni a livello sportivo arrivano da giovani. Una delle dimostrazioni più importanti è quella di Valeria Straneo, che ha raggiunto il top oltre i 35 anni. L’ex maratoneta azzurra, malata di sferocitosi ereditaria, dopo un intervento di asportazione della milza, è riuscita a trovare la condizione migliore di sempre conquistandosi le Olimpiadi di Londra nel 2012, dove ha chiuso con un eccellente ottavo posto. Poi sono arrivate le medaglie: gli argenti ai Mondiali di Mosca nel 2013 ed agli Europei di Zurigo nel 2014. L’arrivo in ritardo nell’atletica che conta: “Io sono arrivata tardi, diciamo, all’élite, anche per problemi fisici, per problemi proprio di salute, in quanto ho una disfunzione ereditaria che si chiama sferocitosi, che mi ha messo parecchio i bastoni tra le ruote. 🔗 Leggi su Oasport.it

