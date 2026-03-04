Utilizzavano con una rete irregolare scatta il sequestro del pesce e una multa

Qualche giorno fa, la Guardia Costiera ha fermato un gruppo di pescatori ad Oliveri mentre utilizzavano una rete irregolare. Durante l'intervento di controllo sul litorale tirrenico, sono stati sequestrati il pesce pescato con metodi non autorizzati e sono state comminate delle multe ai responsabili. L'operazione ha coinvolto le forze dell'ordine nel corso di una vigilanza mirata sulla zona.

I militari della Guardia Costiera sono intervenuti nei pressi di Oliveri durante un controllo. Al responsabile anche una sanzione da 1000 euro Pescavano con una rete irregolare ma alla fine sono stati fermati dalla Guardia Costiera. L'intervento è avvenuto alcuni giorni fa ad Oliveri, nel corso di una mirata operazione di vigilanza in tutto il litorale tirrenico. Il nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Milazzo infatti ha aumentato il controllo nel tratto compreso tra Terme Vigliatore e la riserva naturale orientata laghetti di Marinello. Azioni condotte con particolare attenzione al contrasto delle attività di pesca svolte mediante l'impiego di attrezzi non consentiti.