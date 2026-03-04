Uso dell' AI in medicina | a Bruxelles un convegno per giocare d' anticipo

A Bruxelles si è tenuto un convegno dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina. Durante l'evento, esperti e professionisti hanno discusso delle applicazioni pratiche dell'AI nel settore sanitario, evidenziando come questa tecnologia possa offrire supporto in vari aspetti della cura e della gestione dei servizi medici. La discussione si è concentrata su possibili sviluppi e implementazioni concrete nel campo della sanità.

Due brindisini a promuovere il tema: dall'interrogazione dell'europarlamentare 5 Stelle Valentina Palmisano alle analisi del responsabile scientifico Giulio Sozzi BRUXELLES - Non una panacea per i problemi che attanagliano la sanità territoriale, ma una serie di aiuti importanti potrebbero arrivare anche dall'intelligenza artificiale. E proprio il rapporto tra AI e medicina è stato al centro di un convegno che si è tenuto ieri, martedì 3 marzo 2026, a Bruxelles, presso la sede dell'EuroParlamento. E l'idea è partita proprio dal Brindisino. O, meglio: da una politica e un medico di questa terra. Il meeting è stato... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Medici di famiglia e AI, in 100 partecipano alla sperimentazioneAlmeno cento medici di famiglia toscani entrano nella sperimentazione nazionale sull'uso dell'intelligenza artificiale in sanità. Si chiama «Mia – Medicina intelligenza artificiale» e si basa su un ... corrierefiorentino.corriere.it

Le informazioni mediche che ci danno le AI sono affidabili? Ecco cosa sapereUno dei principali punti di forza dei chatbot medici è l'accessibilità. Chiunque disponga di una connessione internet può ottenere, in pochi secondi, informazioni di base su sintomi, terapie o ... gazzetta.it

