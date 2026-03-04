Usa | Ucciso un iraniano a capo di un’unità che voleva assassinare Trump

L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato di aver eliminato in un raid in Iran un cittadino iraniano che guidava un’unità coinvolta in un presunto piano per assassinare l’ex presidente degli Stati Uniti. La notizia arriva dopo le operazioni condotte nel paese mediorientale e riguarda un individuo ritenuto responsabile di aver coordinato l’attacco. Nessun altro dettaglio sui responsabili o sulle modalità dell’operazione è stato fornito.

«È stato braccato e eliminato», ha detto Hegseth senza fare nomi. A fine 2024 il Dipartimento di Giustizia aveva incriminato per il presunto complotto Farhad Shakeri, che era tornato in patria dopo essere stato espulso dagli Stati Uniti. L’esercito degli Stati Uniti ha dichiarato di aver ucciso nei raid sulla Repubblica Islamica un cittadino iraniano a capo di un’unità che aveva organizzato un presunto complotto per eliminare Donald Trump. «Sebbene non fosse nemmeno lontanamente lui il fulcro dell’operazione, abbiamo fatto in modo da includerlo nella lista degli obiettivi. È stato braccato e ucciso», ha detto il segretario alla Guerra Pete Hegseth, in un briefing con la stampa: «L’Iran ha tentato di uccidere il presidente Trump e il presidente Trump ha riso per ultimo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Blitz di Trump: ucciso Khamenei. Il regime iraniano è alle cordeL’attacco di Israele e Stati Uniti contro l’Iran potrebbe cambiare definitivamente gli equilibri geopolitici in Medio Oriente.

"Tentò di assassinare Trump", Ryan Routh condannato all'ergastoloE’ stato condannato all’ergastolo Ryan Routh , l'uomo accusato di essersi nascosto tra i cespugli di un campo da golf in Florida con un fucile semi...

Trump, proteste in Iran e scontro geopolitico globale - Re Start 12/01/2026

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

GUERRA ALL’IRAN/ Ucciso Khamenei, ora Israele e Usa hanno bisogno dell’esercito iranianoAmericani e israeliani hanno attaccato l’Iran. Hanno un piano mirato per colpire le sedi del regime. L'ayatollah Khamenei è stato ucciso ... ilsussidiario.net

#Iran, Hegseth (USA): "Ondate di attacchi sempre più grandi ma siamo solo all'inizio. Ci prenderemo tutto il tempo che ci serve. Stiamo vincendo in modo decisivo, devastante e senza pietà. Il regime è finito: lo sa. Entro una settimana avremo il controllo com facebook

++Il segretario di Stato Usa, Scott Bessent, ha dichiarato che gli Stati Uniti faranno una "serie di annunci" per sostenere il commercio di petrolio nel Golfo dopo che l' #Iran ha chiuso lo stretto di #Hormuz++ Bessent ha anche dichiarato che, probabilmente, l'am x.com