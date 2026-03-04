Urso prende tempo | Jindal chiede della gara

Lunedì, un rappresentante di Jindal ha chiesto informazioni sulla gara, mentre Urso ha evitato di commentare, prendendo tempo. Nel frattempo, si è appreso che un operaio è morto all’ex Ilva di Taranto, portando a due le vittime in meno di due mesi nello stabilimento. La situazione rimane sotto i riflettori, ma ancora non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle prossime mosse.

Lunedì era sparito dai radar, nonostante la morte del secondo operaio nel giro di due mesi all'ex Ilva di Taranto. Ieri il ministro delle Imprese Adolfo Urso è ricomparso per annunciare che era stato a Nuova Delhi per incontrare i dirigenti del gruppo indiano Jindal Steel & Power, a quanto pare interessati al futuro del polo siderurgico. «Durante la mia missione ho dato loro le informazioni sulla gara per l'assegnazione degli impianti», ha affermato il ministro, di fatto confermando quanto ipotizzato da sindacati e lavoratori: la trattativa con il fondo speculativo statunitense Flacks manca di basi credibili. E non perché è sopraggiunta la...