La Pianese ottiene un punto importante a Ravenna dopo una partita intensa e combattuta. La squadra si presenta in campo con determinazione, portando a casa un risultato che potrebbe rivelarsi significativo nel corso del campionato. La gara si conclude con un pareggio che testimonia l'impegno di entrambe le formazioni sul campo.

Ravenna, 4 marzo 2026 – La Pianese torna da Ravenna con un ottimo punto dopo una prestazione gagliarda ed intensa. Nelle prime battute i romagnoli provano a premere, ma anche la formazione bianconera non rinuncia a sfruttando le ripartenze. Al 14’ i padroni di casa trovano un buon corridoio centrale con Lonardi, che premia l’inserimento di Fischnaller: sul suo suggerimento a centro area Filippis si fa però trovare attento. Le zebrette non stanno a guardare e al 25’ Proietto ci prova dai 25 metri, ma il suo mancino si spegne a lato di poco. Da una palla recuperata, al 40’ Ianesi innesca Colombo in contropiede, il numero 4 arriva al limite dell’area e calcia, trovando la ribattuta di un difensore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un'ottima Pianese coglie un punto importante a Ravenna

