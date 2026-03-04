Università di Bari inaugurazione dell’anno accademico | l’intervento di Melika studentessa iraniana VIDEO Un luogo di protezione

Durante l’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Bari, una studentessa iraniana ha preso la parola, descrivendo l’università come un “luogo di protezione”. L’intervento è stato registrato in un video che invita alla visione completa. La studentessa ha condiviso le sue impressioni sull’ambiente universitario, sottolineando il ruolo di questo spazio nel suo percorso di studi.

Video al link di seguito, se ne consiglia l’intera visione. L’intervento descritto nel titolo è circa un’ora dopo l’inizio della cerimonia: L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Università di Bari, inaugurazione dell’anno accademico: l’intervento di Melika, studentessa iraniana VIDEO "Un luogo di protezione" Università di Bari, inaugurazione dell’anno accademico: l’intervento di Melika, studentessa iraniana "Un luogo di protezione"Video al link di seguito: L'articolo Università di Bari, inaugurazione dell’anno accademico: l’intervento di Melika, studentessa iraniana "Un luogo... Leggi anche: Marta Cartabia all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Parma Approfondimenti e contenuti su Università di Bari inaugurazione.... Temi più discussi: Inaugurazione anno accademico 2025-2026 — Italiano; Bari, all'inaugurazione anno accademico di Uniba parla studentessa iraniana: Senza sapere non c'è libertà; Inaugurazione anno accademico Uniba, il rettore Bellotti: Un giorno di festa che cade in una giornata di guerra. Ricordiamo l’articolo 11 della Costituzione; Università degli Studi di Bari, inaugurazione anno accademico 2025-2026. A Bari l'inaugurazione dell'anno accademico dell'università Aldo MoroL'inno nazionale di Mameli, poi l'inno alla Gioia e infine un brano di Quincy Jones, interpretati da un'orchestra il cui componente più giovane ha solo otto anni. (ANSA) ... ansa.it UniBa, inaugurazione tra orgoglio e commozione: il discorso della studentessa iraniana scuote l’AteneoNel centunesimo anno dell'università barese, il Rettore Bellotti lancia l'Osservatorio per la pace e annuncia il nuovo maxi campus nell'ex caserma ... baritoday.it Coinvolte 41 università italiane, tra cui Politecnico di Bari, Uniba, Unifg e Unisalento. Domande entro il 17 aprile, arrivi previsti a settembre 2026 facebook