Università di Bari inaugurazione dell’anno accademico | l’intervento di Melika studentessa iraniana Un luogo di protezione

All’inaugurazione dell’anno accademico all’Università di Bari, una studentessa iraniana ha preso la parola per parlare del suo percorso e del significato dell’ateneo. Nel suo intervento, Melika ha descritto l’università come un luogo di protezione e di opportunità per chi arriva da lontano. L’evento ha visto la presenza di docenti, rappresentanti istituzionali e studenti. Un video dell’intervento è stato condiviso online.

