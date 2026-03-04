Una rimonta indigesta | Forlì sconfitto in pieno recupero a Pineto

Il Forlì Calcio ha perso 3-2 in casa del Pineto nel turno infrasettimanale, dopo aver vinto contro la Torres sabato scorso. La partita si è conclusa in pieno recupero con un gol decisivo del Pineto. La squadra biancorossa ha subito la sconfitta dopo aver cercato di recuperare un risultato difficile. La sfida si è giocata sul campo del Pineto, con un risultato finale che premia i padroni di casa.

È un continuo sali e scendi il campionato del Forlì Calcio che dopo il successo contro la Torres di sabato, esce sconfitto per 3 a 2 nel turno infrasettimanale in casa del Pineto. Un ko immeritato per quanto si è visto sul campo coi galletti capaci di rimontare il doppio svantaggio (abruzzesi avanti 2 a 0 con Baggi al 30° e Schirone al 57°) grazie alle reti di Franzolini al 67° e Trombetta al 79° dal dischetto ma che capitolano in pieno recupero al 94° sul super goal di Nebuloso che regala i tre punti al Pineto. LA CRONACA - Mister Miramari conferma in buona parte la squadra vista sabato contro la Torres col solo De Risio lasciato a riposo per Menarini che rientra dalla squalifica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Forlì, ora una trasferta invitante . Pineto da playoff, ma incostanteUna settimana con tre partite per continuare la corsa verso la tranquillità a +8 dai playout e a solo 2 lunghezze dai playoff. Gol Gatti: clamorosa rimonta, la Juve la pareggia in pieno recupero! Zampata vincente del difensoreTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...