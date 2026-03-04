Un uomo la sua ombra e il gioco degli opposti | poesia e musica dal vivo per Piccolipalchi

Con pochissimi artifici scenici, senza parole e con l’originale uso della musica dal vivo, lo spettacolo racconta in maniera semplice una storia vecchia come il mondo, quella dei conflitti tra gli esseri umani. In scena un uomo qualunque costruisce, con fantasia e gesti, la propria casa immaginaria e il proprio futuro. Ma l’arrivo di un inatteso personaggio – la sua ombra – sconvolge l’equilibrio e dà vita a una serie di situazioni comiche e poetiche che raccontano il confronto tra opposti: il bianco e il nero, il buono e il cattivo, l’ordine e il caos. Sul palco Dario Cadei, Giuseppe Semeraro – che firma anche la regia dello spettacolo – e Leone Marco Bartolo, autore ed esecutore delle musiche dal vivo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

