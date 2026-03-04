un sorriso alla volta parole e foto conocchiari racconta la baraccopoli

Conocchiari condivide immagini e parole sulla vita nella baraccopoli, offrendo uno sguardo diretto sulla realtà quotidiana di chi vive lì. In un momento in cui le notizie di guerre e distruzioni dominano le cronache, si evidenzia l’impegno di alcuni giovani nel dedicarsi a iniziative di solidarietà e ascolto. La narrazione si concentra sui loro gesti e sulle immagini che raccontano la loro esperienza.

Nei giorni in cui le immagini di guerre e distruzioni occupano le cronache quotidiane, sapere che ci sono giovani capaci di scegliere la via del bene, del silenzio operoso e dell’ascolto, restituisce fiducia. Ragazze e ragazzi che si allontanano dal rumore per entrare, con rispetto, nelle zone del mondo che più hanno bisogno di attenzione. Sono più numerosi di quanto si pensi. Tra loro c’è Gianluca Conocchiari, classe 1992, originario di Montefano: scrittore freelance, viaggiatore, operatore umanitario. Autore di racconti e poesie, docente di scrittura creativa, è cofondatore dell’associazione Alefa Odv, impegnata nella tutela dei diritti delle donne nei Paesi in cui vengono negati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

