Un soffio di speranza il FibroScan entra al Fazzi per contrastare l’obesità infantile

Il 4 marzo, presso l’ospedale “Fazzi” di Lecce, è stato inaugurato il nuovo apparecchio FibroScan, uno strumento destinato a migliorare la diagnosi dell’obesità infantile. La scelta di introdurre questa tecnologia si inserisce in un progetto volto a curare in modo più efficace i bambini affetti da questa condizione. La decisione è stata presa dalla direzione sanitaria dell’ospedale.

L’associazione Cuore e mani aperte di don Gianni Mattia ha donato una tecnologia diagnostica all’avanguardia all’Asl di Lecce per la cura e la prevenzione delle patologie epatiche nei minori Questa mattina, presso il presidio ospedaliero “Vito Fazzi” di Lecce, si è tenuta la cerimonia di consegna di un FibroScan, donato dall’Associazione Cuore e mani aperte al Servizio di dietetica e nutrizione clinica. Lo strumento, accolto con gratitudine dal direttore dell’unità, il dottor Piero Luigi Caroli, rappresenta una risorsa strategica per la diagnosi precoce della Masld, la malattia epatica steatosica legata a disfunzioni metaboliche, che colpisce con frequenza sempre maggiore bambini e adolescenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

