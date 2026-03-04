Un posto al sole anticipazioni dal 9 al 13 marzo | Alberto Palladini cede al fascino di Anna

Nelle puntate di Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo, Alberto Palladini si troverà a cedere al fascino di Anna. La storyline si concentra sui rapporti tra i personaggi principali, con alcuni momenti di tensione e cambi di scena che coinvolgono anche altri protagonisti. La settimana promette di portare sviluppi inaspettati e nuove dinamiche all’interno della serie.

Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole. Le trame settimanali della serie tv partenopea in onda su Rai Tre dal 9 al 13 marzo rivelano infatti che Alberto non resterà a lungo indifferente al fascino di Anna Palladini senior finirà per capitolare davanti alla bella imprenditrice, segnando un possibile punto di rottura (ma ce n’era davvero bisogno?) con sui figlio Gianluca. Anticipazioni settimanali Un Posto al sole: Alberto cede alla passione con Anna. La bella e misteriosa restauratrice che ha fatto il suo ingresso in Un Posto al Sole come nuova fiamma di Gianluca Palladini, è destinata a creare molto scalpore. Dopo un primo momento in cui il padre del ragazzo aveva più volte evitato la vicinanza di Anna, la situazione degenera. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Anticipazioni dal 23 al 27 febbraio Cristina va a vivere da Roberto ma le cose non vanno bene e... Ornella torna ma non perdona Raffaele Sanremo arriva anche a Palazzo Palladini Alberto incontra di nuovo Anna Rosa gelosa di Pino facebook