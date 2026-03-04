Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 09 Al 13 Marzo 2026 | Manuela scossa da un ritorno!

Nella settimana dal 9 al 13 marzo 2026, a Un Posto al Sole, Roberto e Greta si trovano in forte contrasto, mentre Alberto vive momenti di incertezza legati ad Anna. Eduardo attraversa un periodo di crisi, e Manuela si trova a dover affrontare un ritorno che la scuote profondamente. La trama si sviluppa tra tensioni e confronti che coinvolgono i personaggi principali della soap.

Settimana esplosiva a Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo 2026: Roberto e Greta ai ferri corti, Alberto tormentato per Anna, Eduardo in crisi e Manuela scossa da un ritorno che cambia tutto. Lunedì 9 Marzo 2026: La settimana di Un Posto al Sole si apre con tensioni sottili che serpeggiano tra i corridoi di Palazzo Palladini, mentre Gianluca si avvicina sempre di più ad Anna senza intuire il vortice emotivo che la sta travolgendo dentro. Alberto, incapace di reprimere l'attrazione che prova per lei, oltrepassa un limite pericoloso e subito dopo viene assalito da un senso di colpa che lo tormenta senza tregua. Nel frattempo Diego tenta di sottrarsi alla proposta di trasferirsi dal padre, ma Raffaele insiste con entusiasmo ignorando il malessere silenzioso di Ornella, sempre più inquieta.