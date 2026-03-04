Un nuovo parcheggio a San Leo

Il Comune di Anghiari ha firmato una convenzione con il proprietario di un terreno nella frazione di San Leo per la realizzazione di un parcheggio pubblico. L'accordo riguarda la trasformazione del terreno in un'area di sosta destinata ai residenti e ai visitatori. La decisione è stata presa nelle ultime settimane e ora si attende l'avvio dei lavori per la costruzione.

ANGHIARI Il Comune di Anghiari ha siglato una convenzione con il proprietario di un terreno situato nella frazione di San Leo finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico. L'accordo prevede la concessione in uso gratuito dell'area da parte del privato, per un periodo di tempo rinnovabile previo accordo tra le parti. Si tratta di un intervento atteso da tempo dalla comunità di San Leo, che potrà beneficiare di una nuova area di sosta funzionale e accessibile, a servizio dei residenti e delle attività locali. Il Comune si farà carico della realizzazione e della manutenzione del parcheggio, garantendo la sicurezza, la pulizia e la restituzione dell'area al termine della convenzione, salvo il normale deterioramento d'uso.