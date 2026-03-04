L'escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran crea una situazione di forte incertezza per il Medio Oriente. Un Iran indebolito non garantisce automaticamente una maggiore stabilità nella regione. La tensione tra le parti coinvolte si fa sentire su più fronti e influenza gli equilibri geopolitici locali. La dinamica attuale rischia di avere ripercussioni anche su altri paesi del Medio Oriente.

(Adnkronos) - L'escalation tra Israele, Stati Uniti e Iran apre una fase di forte incertezza per l'intero Medio Oriente. L'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei, i raid israeliani e le ritorsioni di Teheran stanno ridefinendo equilibri già fragili, mentre il conflitto si estende al Golfo e mette sotto pressione rotte energetiche e traffici commerciali globali. In questo contesto, il futuro dell'Iran resta una delle incognite principali: è davvero possibile un cambio di regime? E un Iran indebolito renderebbe la regione più stabile o potrebbe generare nuove crisi? Secondo Valeria Talbot, responsabile del Centro Medio Oriente e Nord Africa dell'Ispi e docente di studi mediorientali, la situazione è estremamente fluida e gli scenari restano aperti.

© Iltempo.it - 'Un Iran indebolito non vuol dire un Medio Oriente più stabile'. Gli scenari di Talbot (Ispi)

