Un altro furto con spaccata in centro | colpo in un bar di via Roma

Nel centro del borgo Teresiano, ignoti ladri hanno sfondato la vetrina del bar “La rubia loca” in via Roma 17, per portare via oggetti di valore. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La porta del locale è stata danneggiata dall’azione dei malviventi.

Un furto con spaccata da parte di ignoti ladri nel cuore del borgo Teresiano: è successo nel bar “La rubia loca” di via Roma 17. Intorno alle tre del mattino di oggi, mercoledì 4 marzo, qualcuno ha infranto la vetrina ed è entrato nel locale, rubando dalla cassa circa 300 euro. “In piena notte sono stata svegliata da qualcuno che suonava alla porta - racconta la titolare che da un anno ha preso in gestione il bar - ero terrorizzata. Era la polizia che mi informava del furto. Anche adesso ho paura, temo abbiano preso qualche documento e sappiano dove abito”. Non è l'unico episodio analogo avvenuto ultimamente in centro: solo pochi giorni fa, all'hotel Duchi d'Aosta, un ignoto con monopattino e passamontagna ha rubato un Rolex dopo aver colpito una vetrina a martellate. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

