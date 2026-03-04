Umbria il padre è una furia | il figlio fa da scudo alla mamma per salvarla dalle botte

Una persona di 55 anni, straniero, è stata arrestata dai carabinieri a Montefranco, in Umbria, dopo un episodio di violenza domestica avvenuto all'inizio della scorsa settimana. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe aggredito la moglie e i figli, che hanno cercato di proteggerla. Il padre, in preda all’ira, avrebbe causato danni e minacce prima di essere fermato dalle forze dell’ordine.

L’episodio a Montefranco, l’uomo avrebbe tentato di aggredire la moglie con un ventilatore, colpendo anche un dei ragazzi: arrestato dai carabinieri Una furia. Scatenata probabilmente dall’abuso di alcol e rivolta a moglie e figli. Ancora un episodio di violenza in famiglia: è successo all’inizio della scorsa settimana a Montefranco: a finire in manette un uomo di 55 anni, straniero,, arrestato dai carabinieri. I fatti. I militari sono intervenuti nel borgo della Valnerina dopo una richiesta di aiuto giunta in serata al numero unico delle emergenze, il 112. Nella telefonata, un ragazzo di 19 anni raccontava disperato che il padre, completamente fuori di sé a causa dell'abuso di alcol, stava aggredendo la madre minacciandola di morte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Mamma e figli si barricano in auto per sfuggire alla furia del padre ubriaco

Picchia la moglie e impugna ventilatore per colpirla, figlio fa da scudo e chiama il 112: trovati barricati in auto

Protegge la madre e fa arrestare il padreUn 19enne ha chiamato aiuto dopo l'ennesima violenza subita in casa. I carabinieri arrestano un 55enne nel ternano ... rainews.it

Arrestato marito e padre violento. Moglie e figli barricati in autoMoglie e tre figli (un 19enne e due minori) costretti a barricarsi in auto per sfuggire alle violenze del marito-padre padrone ubriaco. E’ successo nella nottte tra lunedì e martedì. L’uomo, un 55enne ... lanazione.it

