Ufficio postale chiuso dopo assalto al postamat | Villa Convento avrà una nuova sede

L'ufficio postale di Villa Convento è stato chiuso dopo un assalto al postamat messo in atto dalla banda della “marmotta”. L’attacco ha causato danni all’ufficio, che non ha potuto portare via il bottino, e ha lasciato i cittadini senza servizi. L’amministrazione ha annunciato che la sede verrà spostata in una nuova struttura.

Oggi, Antonio Rotundo, a distanza di quasi cinque mesi dall'accaduto, fa sapere che Poste Italiane abbia assicurato sull'apertura di una nuova sede dell'ufficio nella frazione di Villa Convento. Lo si evince dalla risposta dell'azienda ad una lettera inviata dal deputato salentino, Claudio Stefanazzi, che aveva chiesto impegni precisi sui tempi di riapertura della struttura. La nuova sede, dunque, dovrebbe essere ubicata ugualmente in viale Pavarotti nelle immediate vicinanze da quella attuale, a circa 140 metri dal precedente ufficio. "Esprimiamo soddisfazione – afferma Rotundo - per la decisione di Poste italiane ed assicuriamo che continueremo a vigilare affinché i tempi della riapertura siano quanto più brevi possibile".