Ucciso e fatto a pezzi dalla fidanzata a breve si deciderà sulla scarcerazione della donna

L'udienza per l'istanza di scarcerazione di Mailyn Castro Monsalvo si terrà il 10 marzo al Tribunale del riesame di Trieste. La donna di 31 anni, colombiana, è accusata di aver ucciso e smembrato il suo partner. Con lei è coinvolta anche la suocera, Lorena Venier. La decisione sul suo eventuale rilascio sarà presa alla prossima udienza.

Rinviata al 10 marzo l'udienza al Riesame di Trieste su Maylin Castro Monsalvo imputata dell'omicidio del fidanzato assieme alla madre della vittima È stata rinviata al 10 marzo l'udienza, che si celebrerà davanti al Tribunale del riesame di Trieste, sull'istanza di scarcerazione di Mailyn Castro Monsalvo, la donna di 31 anni, cittadina colombiana, accusata, insieme con la suocera Lorena Venier, dell'omicidio e del vilipendio del cadavere del compagno Alessandro Venier, ucciso lo scorso 25 luglio scorso nella abitazione dove vivevano tutti e tre, a Gemona. In quella data i giudici decideranno se accogliere o meno la richiesta di scarcerazione presentata dalla difesa della donna, rappresentata dagli avvocati Federica Tosel e Francesco De Carlo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi, la notizia sulla figlia di un anno: dov’è oraLa vicenda di Alessandro Venier torna oggi al centro dell’attenzione con un passaggio formale che segna la fine di una fase investigativa e l’inizio...

Litigio assurdo tra Elodie e Iannone: urla in strada, rapporto a pezzi, lei si rifugia dalla fidanzata FranceskaUn incontro inatteso, qualche parola di troppo e un addio che sembra ormai definitivo.

Ucciso e fatto a pezzi: udienza rinviata su istanza scarcerazione Maylin(ANSA) – TRIESTE, 03 MAR – È stata rinviata al 10 marzo l’udienza davanti al Tribunale del riesame di Trieste sull’istanza di scarcerazione di Mailyn Castro Monsalvo, la donna di 31 anni, cittadina co ... espansionetv.it

Obi ucciso e fatto a pezzi: Procura chiede giudizio immediato per l’assassinodi Chiara Fabrizi La Procura di Spoleto ha chiesto il giudizio immediato per Dmytro Shuryn, 33 anni, il cuoco ucraino che ha confessato di aver ucciso e fatto a pezzi Bala Sagor, per tutti Obi, 21 ann ... umbria24.it

