Il padre di un giovane è stato condannato per la sparatoria avvenuta alla Apalachee High School in Georgia, durante la quale sono state uccise quattro persone. Il ragazzo ha usato un fucile donato dal genitore a Natale, arma che è stata trovata sul luogo del tragico episodio. La sentenza arriva dopo un procedimento giudiziario che ha esaminato il ruolo del padre nell’accaduto.

Perché Colin Gray è stato condannato per la sparatoria alla Apalachee High School? Un regalo di Natale trasformato in prova d’accusa. È questo il dettaglio che ha segnato il processo a Colin Gray, 55 anni, riconosciuto colpevole di omicidio, crudeltà sui minori e altre accuse legate alla strage avvenuta nel 2024 alla Apalachee High School, a Winder, nello stato della Georgia. Quattro le vittime: Christian Angulo, 14 anni, Mason Schermerhorn, 14 anni, Richard Aspinwall, 39 anni, e Cristina Irimie, 53 anni. Due studenti e due insegnanti uccisi da un quattordicenne che oggi attende a sua volta il processo. Ma per la giuria della contea di Barrow, il padre non è stato uno spettatore inconsapevole. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uccise 4 persone a scuola col fucile che gli fu regalato a Natale: condannato il padre per la strage in Georgia

