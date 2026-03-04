Gianluca Rocchi, responsabile del VAR, ha affermato che il sistema deve intervenire in modo più deciso rispetto a otto anni fa, sottolineando l’importanza di un utilizzo più efficace durante le partite. Tuttosport riporta che nel corso della nuova puntata di Open Var, sono state analizzate diverse decisioni prese nel weekend, con Rocchi che ha voluto chiarire alcuni aspetti delle sue scelte.

2026-03-03 21:28:00 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: Tante situazioni da analizzare nella nuova puntata di Open Var, in cui Gianluca Rocchi ha voluto specificare alcune delle decisioni prese durante le gare di questo weekend ma non solo. Gli argomenti trattati sono molteplici: dal giallo a Chalanoglu in Inter-Genoa al gol convalidato a Pavlovic in Cremonese-Milan, dal rosso estratto a Pinamonti in Sassuolo-Atalanta, al paragone tra la situazione avvenuta in Milan-Parma di settimana scorsa con quella successa in Parma-Cagliari di questo fine settimana fino ad arrivare al nuovo regolamento sulla tecnologia. Il designatore arbitrale della CAN di Serie A e Serie B ha anche parlato di Roma-Juve, con un rimando non di poco conto sul caso Kalulu e il ruolo del Var sulla seconda ammonizione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Ho detto che il VAR deve intervenire, non si può usare come otto anni fa”

Visto che si usa il Var per tutto, non si può usare per i simulatori? La pagliacciata di Parisi era da rossoUno strumento, quello del Var, che ha penetrato ogni singolo aspetto del gioco del calcio: dai rigori, al fuorigioco, alla gestione dei cartellini.

Leggi anche: Open Var non è open: tiene spento il microfono di La Penna, non si sente che si è detto col Var su Kalulu

Contenuti utili per approfondire Tuttosport Ho detto che il VAR deve...

Temi più discussi: Rocchi a Open Var: Ho detto che il VAR deve intervenire, non si può usare come otto anni fa; Italiano elogia Bernardeschi e... Zaniolo: Impressionante. Runjaic: Abbiamo perso ma non posso lamentarmi; D'Aversa detta la nuova linea Toro: Chi non capisce la delicatezza del momento verrà tagliato; Juve, Comolli a muso duro: Rosso a Kelly incredibile, come si fa a mandare un arbitro del genere.

Padovan: Ho sensazioni pessime per la JuventusIntervenuto a Radio Radio, l'ex direttore di Tuttosport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla sfida tra Roma e Juventus, in programma domani sera allo Stadio Olimpico. Le sue ... tuttojuve.com

L’indimenticabile 1996, Tuttosport porta Fabrizio Ravanelli al pubblicoL'indimenticabile 1996, Tuttosport ricorda la Champions vinta dalla Juventus trent'anni fa e porta Fabrizio Ravanelli al pubblico. calciomercato.it

Tuttosport: l'Inter fiuta l'affare Goretzka. Può arrivare in estate a parametro zero #MilanPress facebook

Taremi: vado in guerra O KOLO O GATTI E si tratta con Vlahovic Inter, voglia di doppietta. E di Goretzka D’Aversa vuole ridare al Toro il sorriso: così La prima pagina del 3 marzo #Tuttosport x.com