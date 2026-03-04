Tutti i santi aiutano di Andrea Morrone alla Biblioteca OgniBene

LECCE - Un noir ambientato nel Salento, tra potere, intrecci oscuri e una ricerca ostinata della verità. Giovedì 5 marzo alle 18.30, alla Biblioteca OgniBene di Lecce, il festival diffuso Nel frattempo – Conversazioni sul futuro dell'associazione Diffondiamo idee di valore, ospita la presentazione di “Tutti i santi aiutano – La seconda inchiesta di Ettore Santi” di Andrea Morrone (Capponi Editore). Ben presto quello che sembra un semplice caso di cronaca diventa per Ettore Santi, giornalista innamorato del proprio lavoro e della verità, un’inchiesta che lo porta a scoprire gli intrecci pericolosi tra politica e criminalità organizzata, appalti e denaro sporco, traffici e uomini senza scrupoli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

