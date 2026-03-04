Nell'ottica degli ottavi di finale della Champions League 202526, nessun tifoso ospite potrà essere presente ad Anfield per la partita tra il Liverpool e il Galatasaray. La decisione è stata comunicata dalla UEFA e riguarda il divieto di trasferta per i sostenitori del club turco, che presenterà ricorso contro questa misura. La disputa riguarda esclusivamente le restrizioni sui tifosi in vista dell'incontro.

2026-03-04 12:26:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Galatasaray presenterà ricorso contro la decisione della UEFA di vietare ai propri tifosi la trasferta contro il Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League questo mese. Alla capolista della Super Lig è stata vietata per una partita la vendita dei biglietti per le trasferte europee a seguito degli incidenti avvenuti durante la visita alla Juventus del 25 febbraio. Gli organizzatori del concorso hanno anche multato Cimbom di 40.000 euro (circa 35.000 sterline). Perché il Galatasaray è stato punito dalla UEFA?. La UEFA ha preso la decisione su casi separati di lancio di oggetti, accensione di fuochi d’artificio e disordini della folla a Torino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tutti i motivi per cui nessun tifoso ospite sarà ad Anfield per gli ottavi di finale della Champions League 2025/26

Leggi anche: Sorteggi Champions League 2025-26: tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Il tabellone completo

Sorteggi Europa League 2025-26: tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale. Il tabellone completodi Redazione JuventusNews24Sorteggi Europa League 2025-26: tutti gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della competizione internazionale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Champions League.

Temi più discussi: Champions: i 3 motivi per cui l'Inter è stata eliminata dal Bodo/Glimt; Dietro la crisi europea delle big storiche d'Italia; Ecco 5 motivi per non guardare la Champions League: tra stress e alternative c'è solo l'imbarazzo della scelta; I 2 motivi per cui Spalletti merita la conferma alla Juventus anche senza Champions League.

Juve: quanti motivi per credere nell’impresa contro il Galatasaray?Juventus cerca l’impresa contro il Galatasaray in Champions League: ecco i motivi per credere nella rimonta e i punti deboli dei turchi da sfruttare allo Stadium ... tag24.it

Alvino: Napoli, la qualificazione Champions non è già in tasca. Non bisogna abbassare la guardia per diversi motiviLa vittoria in extremis contro il Verona ha fatto tornare un po' il sorriso in casa Napoli. Stavolta la fortuna ha aiutato gli azzurri con la rete di Lukaku che è arrivata quasi a tempo scaduto. Gli a ... msn.com

VIA AI PLAYOFF CONTINENTALI! 2026 CEV Champions League – Ottavi di finale, gara d’andata Hala Torwar, Varsavia (Polonia) 20.30 PGE PROJEKT WARSZAWA TRENTINO ITAS Sky Sport Max DAZN Radio Dolomiti @trentinovoll x.com

Amazon Prime Video trasmetterà gratis Real Madrid-Manchester City e Atalanta-Bayern Monaco, oltre agli highlights delle due giornate di Champions League. https://tech.everyeye.it/notizie/champions-league-partite-trasmesse-prime-video-gratis-11-18-ma facebook