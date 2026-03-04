La Procura ha avviato un'analisi approfondita su tutti gli arresti compiuti negli ultimi anni da Carmelo Cinturrino. Gli inquirenti stanno riesaminando ogni singolo provvedimento, verificando i dettagli di ciascuno. Questa operazione riguarda principalmente le modalità e le circostanze degli arresti effettuati dal soggetto negli ultimi tempi. L’indagine si concentra esclusivamente sui provvedimenti giudiziari già emessi.

La Procura sta passando al setaccio, uno per uno, tutti gli arresti fatti negli ultimi anni da Carmelo Cinturrino. Non solo i verbali di fermo firmati dal poliziotto in carcere per omicidio vengono ricontrollati, ma vengono ascoltati come testimoni tutti i pusher (o presunti tali) arrestati dal 41enne nei sui controlli anti spaccio al boschetto di Rogoredo. Intanto si è saputo che l'assistente capo è risultato negativo alle analisi tossicologiche, cui era stato sottoposto la sera del 26 gennaio dopo aver sparato al 28enne marocchino Abderrahim Mansouri, anche lui con precedenti per smercio di droga. In questi giorni il pm Giovanni... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tutti gli arresti di Cinturrino passati al setaccio dai pm

Parchi passati al setaccio. La cinofila cerca drogaControlli nei parchi e negli spazi all’aperto in cui è forte il sospetto di consumo e deposito di sostanze stupefacenti.

Non rientra dopo un’escursione. Boschi passati al setaccio: trovata in un dirupo e salvataUna denuncia di scomparsa dopo il mancato rientro a casa da un’escursione, un protocollo di ricerca persone immediatamente attivato da vigili del...

Contenuti utili per approfondire Tutti gli arresti di Cinturrino passati...

Temi più discussi: Tutti i numeri sugli stranieri in carcere in Europa (e in Italia); Omicidio Mansouri, negativo al drug test il poliziotto Cinturrino: verifiche su tutti i suoi arresti; Poliziotto arrestato a Milano per omicidio volontario: le dichiarazioni del Capo della Polizia; Indagini, condanne, arresti. La settimana nera della polizia.

Guerriglia urbana prima di Genoa-Inter: violenza inaudita e raffica di arresti tra gli ultrasDieci ultras arrestati a Genova per violenze e disordini prima di Genoa-Inter: indagini su travisamento e resistenza a pubblico ufficiale. virgilio.it

San Giovanni Bosco, l'Asl: Gli arresti sono l'epilogo di vecchie indaginiQuattro arresti, 76 indagati. L'inchiesta sulle infiltrazioni del clan Contini all'Ospedale San Giovanni Bosco di Napoli nasce da molto lontano. L'Asl Napoli 1 Centro, in una nota, chiarisce che gli ... rainews.it

Felice risveglio cara Paola @PaolaToogoodxme a te e a tutti con #VoceEDelizia #art Hopper:People in the Sun @_die_Uta_ @DavLucia @dianadep1 @Rebeka80721106 @rita_mereu @ValerioLivia @CaterinaCategio @carmelitequotes @AnnaMar909498 x.com

Quando pensi all'architettura greca antica, pensi al Partenone. Tutti lo fanno. È lì, su una collina ad Atene, perfetto e fotografatissimo. Simbolo assoluto. Peccato che il tempio più grande del mondo greco non stesse ad Atene. Stava ad Agrigento. In Sicilia. E pr facebook